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"Швабе" планирует продавать в Юго-Восточной Азии медоборудование и фотообъективы

Ранее холдинг Ростеха и компания Progression Engineering Pte заключили соглашение, предусматривающее создание официальной дистрибьюторской сети по продвижению высокотехнологичной продукции в 11 странах

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" Ростеха намерен продавать в странах Юго-Восточной Азии весь спектр производимой им гражданской продукции - от медицинского оборудования до фотообъективов, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"На этапе данного соглашения рассматриваются продажи всех видов выпускаемой предприятиями "Швабе" продукции гражданского назначения - это, в частности, неонатальные аппараты, цифровые ИК-термометры, портативные устройства и другая техника для медицины и лабораторных исследований, а также фотообъективы "Зенитар", "Гелиос", "Рубинар" и другая российская техника", - сообщили в пресс-службе.

Ранее "Швабе" и компания Progression Engineering Pte заключили соглашение о намерениях, предусматривающее создание официальной дистрибьюторской сети по продвижению высокотехнологичной продукции в 11 странах. Сеть охватит Сингапур, Таиланд, Индонезию, Вьетнам, Малайзию, Камбоджу, Лаос, Мьянму, Восточный Тимор, Бруней-Даруссалам и Филиппины.

Продажи планируется начать после подписания дилерского соглашения, говорил Ростех в конце октября.

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Россия
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