Средняя сумма переданного коллекторам долга сократилась на 40%

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Средняя сумма долга одного заемщика, которую банки впервые передают коллекторам, сократилась в январе - сентябре 2019 года на 40%, до 58,5 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Снижение связанно с ужесточением требований к качеству потребительских кредитов, которые составляют существенную долю кредитного портфеля банков, сообщили ТАСС в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Ранее ЦБ неоднократно выражал обеспокоенность темпами роста потребкредитования и долговой нагрузки россиян. Для "охлаждения" данного сегмента с 1 октября ЦБ обязал кредитные организации учитывать показатель долговой нагрузки заемщика - то есть какую долю ежемесячного дохода он тратит на выплаты по всем оформленным на него займам. При высоком показателе банк будет вынужден увеличивать резервы по кредитам.

"Основное влияние на среднюю сумму сейчас оказывают потребительские кредиты, которые, несмотря на снижение своей доли, сохраняют лидерство в портфеле, и именно там произошло резкое снижение просроченной задолженности, связанное с ужесточением требований к качеству кредитов. Как следствие, это отразилось и на средней сумме долга в портфелях агентств", - приводит пресс-служба слова члена совета НАПКА Давида Цацуа.

В пресс-службе также отметили, что рынок восстановился после кризисного периода, растет банковское кредитование, и вместе с ним и объем переданных коллекторским агентствам долгов. По итогам года НАПКА ожидает, что банки передадут коллекторам около 540-550 млрд рублей просроченной задолженности против 505 млрд рублей годом ранее (рост 7-9%), объем переданных долгов составит более 40% от всего дефолтного портфеля.

По мнению гендиректора коллекторского агентства "АктивБизнесКонсалт", главы контрольного комитета НАПКА Дмитрия Теплицкого, в перспективе двух-трех лет банки начнут взыскивать больше долгов самостоятельно за счет внедрения роботизированных технологий. Также, отмечает эксперт, развитие системы межведомственного электронного взаимодействия предоставит кредиторам больше инструментов для самостоятельного взыскания просроченной задолженности на стадии legal collection (взыскание через суд). "Это положительно повлияет на стоимость процесса взыскания, сократит издержки и временные затраты на сопровождение исполнительного производства", - комментирует он.