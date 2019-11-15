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РБК: Дерипаска раскрыл данные о замороженных в США активах

Представители бизнесмена сообщили в американском суде, что среди замороженных активов - представительский офис группы "Базовый элемент" в Америке и компания Basic Element Inc.
Олег Дерипаска Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Олег Дерипаска
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Представители Олега Дерипаски в американском суде впервые раскрыли, какое имущество бизнесмена было заморожено из-за санкций в США - это представительский офис группы "Базовый элемент" в Америке, компания Basic Element Inc. (штат Делавэр). Об этом сообщает в пятницу РБК со ссылкой на адвоката Дерипаски Эрика Феррари.

"Basic Element Inc. держала банковские счета и обладала правами аренды на недвижимость, когда против Дерипаски были введены санкции. В частности, это счета в банке Wells Fargo", - говорится в документе, поданном бизнесменом в суд 5 ноября (есть в распоряжении РБК). Счета компании в американском банке были заблокированы, а провайдер корпоративных регистрационных услуг прекратил отношения с ней. В результате в компании не осталось ни одного сотрудника. Какие денежные суммы были заблокированы, в документе не сообщается.

Отмечается, что в числе замороженных могут быть и другие активы бизнесмена, которые не раскрываются. Как сообщает издание, представитель Дерипаски в России отказался от комментариев.

РБК также уточняет, что по данным корпоративного реестра Делавэра, Basic Element Inc. была учреждена в 2006 году. Сейчас регистрационный агент, положенный по законодательству любого штата, у нее отсутствует. Также отмечается, что сайт холдинга "Базовый элемент" не работает, а британская компания группы Basic Element UK была ликвидирована вскоре после введения санкций.

В апреле 2018 года США ввели персональные санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях, в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

15 марта Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона к Минфину США с требованием отменить введенные против него ограничительные меры. В иске отмечается, что из-за санкций состояние бизнесмена снизилось более чем на $7,5 млрд.

Теги
СШАРоссияДерипаска, Олег Владимирович
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