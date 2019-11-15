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Экспертный офис для исследований инвестпроектов создадут на Ставрополье

Он поможет на ранних стадиях реализации инвестпроектов избежать высоких рисков недофинансирования

СТАВРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Экспертный офис будет создан в Ставропольском крае для проведения экспертизы инвестиционных проектов. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе губернатора края по итогам встречи главы региона с представителями ПАО "Сбербанк России".

"Его создание (экспертного офиса - прим. ТАСС) позволит проводить комплексную экспертизу инвестиционных проектов, что поможет на ранних стадиях их реализации избежать высоких рисков недофинансирования. "Сбербанк", со своей стороны, готов предложить качественное структурирование и глубокую экспертизу. Мы уверены, что это решение станет драйвером для создания новых проектов, в том числе на основе государственно-частного партнерства", - приводятся в сообщении слова председателя Юго-Западного банка "Сбербанка" Евгения Титова.

По данным властей, при участии "Сбербанка" в регионе реализуются инвестпроекты общей стоимостью 13 млрд рублей. "Сегодня только для решения задач по развитию экспорта продукции АПК на Ставрополье запланирована реализация инвестпроектов в целом на 40 миллиардов рублей. Мы рассчитываем, что они будут осуществляться, в том числе, с участием банка", - цитирует пресс-служба слова губернатора Владимира Владимирова.

Во время встречи было подписано соглашение сторон о сотрудничестве между правительством региона и ПАО "Сбербанк России" в сфере развития благоприятного инвестиционного климата на территории региона и реализации перспективных проектов.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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