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Brexit

Премьер Ирландии: торговое соглашение между ЕС и Великобританией возможно в 2020 году

Лео Варадкар отметил, что для этого важно, чтобы ратификация сделки о выходе Великобритании из ЕС состоялась в установленные сроки - до 31 января

ДУБЛИН, 15 ноября. /ТАСС/. Глава правительства Ирландии Лео Варадкар допустил возможность заключения соглашения о свободной торговле между ЕС и Великобританией к концу 2020 года. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в рамках проходящего в Дублине заседания ирландско-британского совета, в котором также приняли участие первый министр Шотландии Никола Стерджен и секретарь по Северной Ирландии Джулиан Смит.

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"Если новое соглашение о свободной торговле (между ЕС и Великобританией - здесь и далее прим. ТАСС) не будет сильно отличаться по параметрам от ныне существующих правил в торговле, то его можно будет заключить уже к концу 2020 года", - отметил Варадкар. "Это сложно, но возможно. Главное, чтобы ратификация сделки о выходе Великобритании из ЕС состоялась в установленные сроки - до 31 января", - добавил ирландский премьер.

"Исход этих переговоров (о будущих торговых отношениях ЕС-Великобритания) будет иметь определяющее значение для британской и ирландской экономик, - сказал Варадкар. - Необходимо также, чтобы сохранилась в нынешнем виде наша кооперация в таких областях, как безопасность, наука и образование". Ирландский премьер назвал "крайне важным" сохранение бестарифной системы во взаимной торговле между двумя странами.

Коснувшись темы Северной Ирландии, Варадкар в очередной раз высказался за скорейшее формирование там местной администрации, которая, согласно Соглашению страстной пятницы 1998 года, создается на основе консенсуса между всеми партиями Ольстера. "Нужно дождаться итогов парламентских выборов в Великобритании (намечены на 12 декабря), а затем оценить возможность продолжить межпартийные переговоры с тем, чтобы исполнительный орган Северной Ирландии наконец смог начать свою работу", - заявил ирландский премьер, указав, что "было бы идеально" достичь компромисса (между североирландскими партиями) к концу декабря.

Ирландско-британский совет является межправительственным форумом, созданным в рамках Соглашения страстной пятницы 1998 года, которое положило конец многолетнему конфликту между католической и протестантской общинами Ольстера. Как правило совет собирается дважды в год с участием представителей правительств двух стран, а также глав входящих в состав Соединенного Королевства автономий.

Теги
ВеликобританияИрландияBrexitВарадкар, Лео
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