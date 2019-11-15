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Неверов: предложение депутата повысить стоимость шипованной резины не имеет перспектив

Ранее член думского комитета по транспорту и строительству Александр Васильев предложил увеличить стоимость шипованных шин вместо скоростных ограничений на дорогах в зимний период
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Предложение депутата фракции "Единая Россия" Александра Васильева о повышении стоимости шипованной автомобильной резины является его личной позицией и не имеет перспектив. Об этом заявил в пятницу журналистам руководитель фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

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"Предложение, которое озвучил наш коллега Александр Васильев, о повышении стоимости шипованных колес - его личная позиция. Это не обсуждалось на фракции, никак не формализовано и не имеет каких-либо перспектив", - сказал парламентарий.

Ранее член думского комитета по транспорту и строительству Васильев в интервью Агентству городских новостей "Москва" предложил увеличить стоимость шипованных шин вместо скоростных ограничений на дорогах в зимний период.

Теги
Неверов, Сергей ИвановичРоссия
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