Первую нитку сухопутного отвода от "Северного потока - 2" запустят 1 января 2020 года

ТАСС, 15 ноября. Первая нитка газопровода Eugal, которая будет транспортировать газ, поступающий в Германию по "Северному потоку - 2", уже проложена и будет введена в эксплуатацию 1 января 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора газопровода Gascade.

"Первая нитка Eugal проложена и успешно прошла технический осмотр. Эксплуатация начнется в январе 2020 года. Строительство второй нитки Eugal будет завершено в конце 2020 года, и тогда ее полная мощность составит 55 млрд куб. м в год", - сказали в компании.

Первая ветка протяженностью 480 км соединяет терминал в Любмине на севере Германии с терминалом в населенном пункте Дойчнойдорф в федеральной земле Саксония.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Точка соединения "Северного потока - 2" с европейской газотранспортной системой находится недалеко от Любмина в Германии.

Газ будет поступать на расположенную рядом газоприемную станцию Gascade и далее в газопроводы Nel (North European Gas Pipeline) и Eugal (European Gas Link).

На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на прокладку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.