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УАЗ намерен внедрить в 2020 году на автомобили новый двигатель мощностью 180 лошадиных сил

Гендиректор предприятия Адиль Ширинов сообщил, что двигатель сейчас находится на стендовых испытаниях

УЛЬЯНОВСК, 15 ноября. /ТАСС/. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) (входит в российский концерн "Соллерс") в следующем году планирует начать установку на автомобили нового двигателя мощностью 180 лошадиных сил. Об этом в пятницу сообщил журналистам генеральный директор предприятия Адиль Ширинов.

"Новый двигатель, который мы разрабатываем - 223-й двигатель с индексацией 002, турбированный, 180 лошадиных сил. <…> Мы его планируем внедрить в следующем году", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Ширинов добавил, что двигатель сейчас находится на стендовых испытаниях. "Мы максимально быстро будем ставить его на конвейер. Далее у нас идет 227-й двигатель", - пояснил он.

Гендиректор отметил, что у большинства автопроизводителей много импортных двигателей. "Мы разрабатываем свои компетенции. Это собственные разработки, и это очень важный момент", - уточнил он.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе предприятия, двигатель разработало ПАО "Заволжский моторный завод" (входит в группу ПАО "Соллерс"). Мощность двигателя нового поколения ZMZ-PRO, который устанавливается на автомобили УАЗ сейчас, - 150 лошадиных сил.

Ульяновский автомобильный завод специализируется на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов под торговой маркой УАЗ. С 1941 года предприятие выпустило более 5 млн автомобилей. Производственная мощность завода составляет порядка 95 тыс. автомобилей в год. Предприятие входит в российский концерн "Соллерс", который работает в партнерстве с Ford, SsangYong и Mazda.

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