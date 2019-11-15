Эксперт: реальное состояние жилого фонда страны может выявить качественный мониторинг

НАЛЬЧИК, 15 ноября. /ТАСС/. Реальное состояние жилья в регионах России может выявить качественный мониторинг, большая часть жилого фонда Кабардино-Балкарии (КБР) характеризуется высоким износом. Такое мнение высказал ТАСС в пятницу руководитель фонда регионального оператора ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарии (КБР) Артур Шогенов.

Ранее сообщалось, что отдельная подпрограмма капитального ремонта для домов с уровнем износа более 70%, которую планирует разработать Минстрой РФ, будет оплачиваться за счет граждан. В четверг Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, призванный изменить порядок расселения аварийных домов, который также предусматривает механизм ремонта ветхого жилья.

"По статистическим данным в Кабардино-Балкарской Республике порядка 2/3 жилищного фонда оценивается высокий степенью износа. Необходим качественный мониторинг жилого фонда, его реальное состояние неизвестно и это проблема всех субъектов Российской Федерации. Наша задача, как Фонда капремонта, исполнять возложенные на нас законом обязательства по сбору средств и проведение гарантированного ремонта в домах, определенных для ремонта муниципальными образования", - сказал Шогенов.

По его определению, ветхое жилье характеризуется высокой степенью износа его конструкций без опасности их обрушения, а аварийное жилье имеет повреждения несущих конструкций и проживание в нем опасно для жизни. "Привлечение средств необходимо, самостоятельно жильцы не смогут справиться с ремонтом домов, достигших уровня ветхого жилья", - считает он.

Шогенов уточнил, что для каждого дома должна рассчитываться своя стоимость на ремонт и чем хуже его состояние, тем больше затрат. "Цена ремонта зданий с износом более 65% выше, а дома с износом свыше 70% требуют не просто капремонта, а реконструкции, стоимость которой может увеличиться еще в несколько раз в зависимости от типа здания, его площади, конструкции, возраста", - добавил собеседник агентства.

В долгосрочную программу капитального ремонта многоквартирных домов в КБР, рассчитанную до 2043 года, попали 2143 объекта, всего в республике более 5 тыс. многоквартирных домов. Размер взноса за капремонт на территории всей республики составляет 6 рублей 22 копейки за 1 кв. м и не менялся с момента начала сборов в 2015 году.