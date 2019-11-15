Зеленский подписал закон о выделении газотранспортной системы из "Нафтогаза"

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый ранее Верховной радой закон о выделении газотранспортной системы (ГТС) из структуры национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" и создании независимого оператора ГТС. Об этом в пятницу сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.

"Президент подписал закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг)", - написала она на своей странице в Facebook. Ковалив напомнила, что "закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством". По ее мнению, так Украина демонстрирует готовность к сертификации оператора ГТС в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета.

Соответствующий законопроект Рада приняла в целом 31 октября. Он необходим для сертификации независимого оператора, Киев рассчитывает успеть сделать это еще в текущем году. Как пояснял премьер-министр страны Алексей Гончарук, Киев спешит внедрить энергетическое законодательство ЕС, чтобы в дальнейшем на его основе заключать новые газовые контракты с Россией и другими поставщиками газа. В правительстве отмечали, что новый оператор ГТС не будет продан, сдан в аренду, либо же в концессию - 100% акций копании будут принадлежать государству.

18 сентября кабинет министров обновил план отделения деятельности по транспортировке природного газа от НАК "Нафтогаз Украины", согласно которому Фонд государственного имущества передаст ГТС в хозяйственное пользование компании ООО "Оператор ГТС Украины", созданной "Нафтогазом". Власти Украины ожидают, что компания ООО "Оператор ГТС Украины" будет сертифицирована национальным регулятором с последующим подтверждением со стороны секретариата европейского Энергетического сообщества до 1 января 2020 года.

Несколько лет назад в рамках договоренностей с европейским Энергетическим сообществом Украина обязалась к 1 января 2020 года осуществить анбандлинг "Нафтогаза", то есть разделить транспортировку, добычу и хранение газа.