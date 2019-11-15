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УАЗ поставит РЖД свыше 600 автомобилей с возможностью дистанционного управления

Система позволяет управлять машинами с помощью мобильного приложения
Генеральный директор ООО "УАЗ" Адиль Ширинов и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов Наталья Хороших/ТАСС
Описание
Генеральный директор ООО "УАЗ" Адиль Ширинов и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
© Наталья Хороших/ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 15 ноября. /ТАСС/. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) начал поставки ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) партии из более 600 машин, оснащенных технологией Connected car, сообщил журналистам в пятницу генеральный директор предприятия Адиль Ширинов. Система позволяет управлять автомобилями дистанционно с помощью мобильного приложения.

Технология Connected car предполагает наличие встроенных телематических функций, онлайн-сервисов и мобильного приложения для клиентов, с помощью которого можно управлять новым функционалом и получать информацию от различных систем автомобиля. С помощью фирменного мобильного приложения владелец автомобиля сможет дистанционно запустить или заглушить двигатель, получить данные о техническом состоянии автомобиля, его местоположении, уровне топлива в баке и стиле вождения в режиме реального времени.

"Сейчас у нас идет поставка РЖД - более 600 машин, подключенных [к технологии Connected car] автомобилей, то, что отвечает современным тенденциям. Соответственно, это не только управление со смартфона автомобилем, но и в целом всем парком", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Ширинов добавил, что аналогичный проект прорабатывается совместно с Почтой России. "То есть мы хотим быть встроенной глобальной цепочкой развития и управления автотранспортными средствами бизнеса", - уточнил он.

Проект по внедрению технологии Connected car реализует ИТ-компания C-Cars - партнер предприятия "Соллерс". Организация занимается разработкой и внедрением экосистемы и технологий Connected сar для производителей автотранспорта и спецтехники.

Ульяновский автомобильный завод специализируется на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов под торговой маркой УАЗ. С 1941 года предприятие выпустило более 5 млн автомобилей. Производственная мощность завода составляет порядка 95 тыс. автомобилей в год. Предприятие входит в российский концерн "Соллерс", который работает в партнерстве с Ford, SsangYong и Mazda.

Теги
РоссияУльяновская область
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