Россия и Северная Македония подписали межправительственный протокол о сотрудничестве

СКОПЬЕ, 15 ноября. /ТАСС/. Межправительственная комиссия по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и Северной Македонии разработала в пятницу на заседании в северомакедонском городе Охрид протокол о развитии двустороннего сотрудничества. Как сообщает местное информационное агентство МIA, документ был парафирован министром сельского, лесного и водного хозяйства Северной Македонии Траяном Димковски и заместителем министра промышленности и торговли РФ Алексеем Груздевым.

Недостаточный уровень

В ходе встречи члены комиссии сошлись во мнении, что на сегодняшний день экономическое сотрудничество между двумя странами не отвечает имеющемуся потенциалу, в то время как количество компаний, заинтересованных в инвестициях и сотрудничестве, весьма высоко как в Северной Македонии, так и в России.

"При разработке документа мы сосредоточили наше внимание на нескольких областях, представляющих взаимный интерес, среди которых энергетика, транспорт, сельское хозяйство, туризм, а также сотрудничество в финансовой сфере", - пояснил министр Димковски.

На сегодняшний день участие Македонии в торговом обмене с Российской Федерацией в основном связано с экспортом сельскохозяйственной и фармацевтической продукции.

"Мы познакомили российских бизнесменов с возможностями инвестирования в компании, в государственные сельскохозяйственные угодья", - добавил Димковски, отметив, что надеется на укрепление дружеских и деловых связей с российскими партнерами.

Бизнес-форум "Северная Македония - Российская Федерация"

Встреча делегаций правительств двух стран с участием ведущих компаний Северной Македонии и России, заинтересованных в экономическом сотрудничестве, прошла почти после пятилетнего перерыва. Заседание в Охриде стало продолжением состоявшегося накануне в Скопье бизнес-форума, на котором премьер-министр республики Зоран Заев призвал российские компании воспользоваться бизнес-преимуществами, предлагаемыми страной, инвестировать и реализовывать совместные проекты с северомакедонскими партнерами во всех областях, представляющих общий интерес.

На бизнес-форуме в четверг также обсуждался вопрос о создании прямого воздушного сообщения между двумя странами. При этом было отмечено, что сами авиаперевозчики должны определить, насколько выгодно будет с экономической точки зрения установление прямых маршрутов.