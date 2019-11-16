Билл Гейтс вернул себе титул самого богатого человека Земли по версии Bloomberg

ТАСС, 16 ноября. Предприниматель и основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые более чем за два года возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, обогнав главу крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

В данный момент состояние Гейтса оценивается примерно в $110 млрд, в то время как Безоса - в $109. Замыкает тройку лидеров глава французской корпорации по торговле предметами роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно. Оценочная стоимость его состояния - $103 млрд.

Отмечается, что росту доходов Гейтса могло способствовать решение Министерства обороны США предоставить Microsoft 10-летний контракт на $10 млрд на услуги в области удаленных вычислений, хотя изначально считалось, что подряд получит Amazon. Акции компании Безоса после этого упали примерно на 2%.

Bloomberg Billionaires Index - ежедневно обновляемый рейтинг агентства Bloomberg. Оно оценивает личные состояния бизнесменов по ряду показателей, в частности рыночным котировкам принадлежащих им активов.