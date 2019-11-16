В Думе объяснили, что законопроект о повышении зарплат бюджетников не подкреплен расчетами

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Законопроект о повышении минимальной планки зарплат бюджетников, внесенный в Госдуму парламентом республики Северная Осетия - Алания, является далеко не первой инициативой такого рода и не имеет под собой никаких экономических расчетов. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в нижней палате парламента.

"Подобные инициативы вносились на рассмотрение парламента неоднократно. При этом они не имеют под собой никаких расчетов", - сказал собеседник агентства. В качестве примера он привел аналогичный законопроект, предложенный в августе этого года законодательным собранием Республики Адыгея.

Внесенным в пятницу законопроектом планируется установить "дополнительную гарантию в части оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений", гласит пояснительная записка, размещенная в думской электронной базе данных. В частности, статью 144 Трудового кодекса РФ предлагается дополнить положением, согласно которому "заработная плата медицинского работника, педагогического работника, работника культуры, осуществляющего трудовую деятельность в государственном или муниципальном учреждении, выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума", установленного в соответствующем субъекте РФ.

По мнению авторов, закон в случае принятия мог бы вступить в силу с 1 января 2020 года, ввиду чего дополнительных бюджетных ассигнований в 2019 году не потребуется. При этом "источником возможных расходов бюджетов в 2020 и последующих годах в целях доведения уровня заработной платы работников, получающих более низкое обеспечение, до уровня, предусмотренного проектом федерального закона, будут являться доходы, увеличившиеся вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы", пишут разработчики, не приводя конкретных цифр.