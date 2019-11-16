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Росбанк восстановил работу системы после технического сбоя

Как сообщил представитель кредитной организации, ночью 16 ноября проводились плановые работы по усовершенствованию технических средств

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Росбанк восстановил работу системы после технического сбоя в ночь на 16 ноября, сообщил ТАСС представитель кредитной организации.

"Ночью 16 ноября с 02:00 до 04:00 (время наиболее низкой транзакционной активности) Росбанком проводились плановые работы по усовершенствованию технических средств, в период которых могли наблюдаться временные перерывы в работе карточных сервисов. На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме", - отметил представитель банка.

Ранее в колл-центре кредитной организации ТАСС сообщили, что ряд клиентов банка по всей России могли испытывать трудности с проведением операций в ночь с пятницы на субботу.

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