Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ОАЭ открывается 16-я международная аэрокосмическая выставка Dubai Airshow - 2019

Салон будет работать с 17 по 21 ноября

ДУБАЙ /Объединенные Арабские Эмираты/, 17 ноября. / ТАСС/. Шестнадцатая Международная аэрокосмическая выставка Dubai Airshow - 2019 в воскресенье начинает свою работу в эмирате Дубай Объединенных Арабских Эмиратов. Салон будет работать в течение пяти дней, с 17 по 21 ноября.

Выставка проводится с 1986 года и сегодня по праву считается одной из наиболее представительных международных авиационно-космических смотров. Организатором российской экспозиции традиционно выступает спецэскпортер "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех).

Формат салона объединяет в едином выставочном пространстве экспозицию образцов авиационных и космических изделий, вооружений и военной техники, а также конференции, семинары, круглые столы и презентации. Кроме того, на полях выставки пройдут переговоры с иностранными заказчиками российской техники.

Как сообщили ТАСС в организационном комитете Dubai Airshow - 2019, в выставке принимают участие более 1200 компаний. "В авиасалоне принимают участие около 1210 компаний и 87 тыс. специалистов из более чем 76 стран, на открытой стоянке будет продемонстрировано 165 различных летательных аппаратов, в том числе учебно-тренировочный самолет Як-130 разработки корпорации "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию - прим. ТАСС) и вертолеты "Ансат" и Ми-38 холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех")", - отметили в оргкомитете, добавив, что в летной программе будет принимать участие пилотажная группа из ОАЭ "Аль-Фурсан". "Впервые с 2011 года в небе Дубая продемонстрируют фигуры высшего пилотажа летчики французской пилотажной группы Patroille de France", - добавили в оргкомитете.

В текущем году у авиасалона Dubai Airshow впервые появился перспективный технологический партнер, которым стал недавно созданный конгломерат оборонных предприятий ОАЭ "Эдж" (EDGE), в состав которого входит более 25 компаний.

В ходе Dubai Airshow - 2019 значительное внимание будет уделяться и космической тематике. Как отметили в оргкомитете, двумя основными темами космической составляющей выставки станут наиболее актуальные технологии и роль женщин в космических исследованиях.

Тенденция к росту

Как отметили в оргкомитете выставки, масштабы авиасалона в Дубае растут из года в год. В преддверии выставки представитель Министерства обороны ОАЭ генерал-майор Абдулла аль-Хашми сообщил, что в предыдущем Dubai Airshow, прошедшем в 2017 году, приняли участие 1200 компаний и организаций из 61 страны. "Общий объем контрактов, подписанных на Dubai Airshow - 2017, составил $113,8 млрд. Вооруженные силы ОАЭ израсходовали на закупки $4,1 млрд", - отметил аль-Хашми. По его словам, министерство обороны ОАЭ разослало 251 официальное приглашение участвовать в Dubai Airshow в текущем году. "Ожидаю, что в этом году объем оборонных контрактов будет выше, [чем на прошлом авиасалоне]", - сообщил аль-Хашми.

Российская экспозиция

Общая площадь российской экспозиции составит более 750 кв. м. На ней, кроме стендов Ростеха и "Рособоронэкспорта", свою продукцию представят восемь ведущих российских холдингов, выпускающих вооружение и военную технику для военно-воздушных сил, противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, в том числе ПАО "ОАК", АО "Вертолеты России", АО "ОДК", АО "НПО "Высокоточные комплексы", концерн ВКО "Алмаз - Антей", АО "Швабе" и другие.

Ключевой российской премьерой на авиасалоне станет вертолет Ми-38, который будет впервые представлен за рубежом. Машина с салоном повышенной комфортности будет демонстрироваться на статической экспозиции, а также примет участие в летной программе, уточнили в "Вертолетах России".

Российскую делегацию на авиасалоне возглавит министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, на полях авиасалона Мантуров планирует провести ряд встреч, в том числе с топ-менеджментом Boeing.

Оборонно-промышленный комплекс РФ

"На Dubai Airshow 2019 холдинги Ростеха, помимо новинок в отрасли самолето- и вертолетостроения, представят новейшие российские системы для борьбы с беспилотниками и другими средствами воздушного нападения. В частности, наряду с хорошо известными системами ПВО мы предлагаем технику радиоэлектронной борьбы на различных носителях, включая высокомобильные комплексы "Сапсан-Бекас", "Купол-ПРО", "Пищаль-ПРО". Эти разработки могут успешно использоваться для защиты военных и промышленных объектов, гражданской инфраструктуры от дронов", - привели в пресс-службе "Рособоронэкспорта" слова генерального директора Ростеха Сергея Чемезова.

"Рособоронэкспорт" планирует представить на выставке новейший истребитель пятого поколения Су-57Э в виде модели, модернизированные с учетом опыта боевого применения вертолеты Ми-28НЭ и Ми-171Ш, а также средства противовоздушной обороны, включая модернизированную версию ЗРПК "Панцирь-С1М".

Кроме этого, российская делегация представит зенитные ракетные системы большой дальности С-400, зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э" и "Викинг", вертолеты Ка-52, Ка-29, Ми-35М, Ми-26 и Ми-38, "Ансат", самолеты Су-35, МиГ-35, Су-32 (экспортная версия бомбардировщика Су-34), а также проверенные в реальных условиях высокоточные авиационные средства поражения. Корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) привезла на выставку натурный образец учебно-боевого самолета Як-130.

"На интерактивных панелях гости экспозиции компании смогут получить подробное описание вооружения и военной техники, их тактико-технические характеристики, посмотреть фотографии натурных образцов, а также видеоролики по их применению в реальных боевых условиях", - отметили в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

В космической тематике в Дубае представят новую радиолокационную систему "Сула" для наблюдения за космическими объектами. Кроме того, госкорпорация "Роскосмос" участвует в деловой программе, а также представит стенды РКК "Энергия", ИСС им. Решетнева и Главкосмоса. В части деловой программы 18 ноября в рамках авиасалона "Рособоронэкспорт" проведет публичную презентацию "Российские системы противодействия беспилотным летательным аппаратам".

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
Реклама на ТАСС
Airbus может разработать не загрязняющий окружающую среду самолет к 2030 году
По информации агентства Bloomberg, речь идет о 100-местном самолете, который будет осуществлять региональные рейсы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС