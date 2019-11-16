В ОАЭ открывается 16-я международная аэрокосмическая выставка Dubai Airshow - 2019

ДУБАЙ /Объединенные Арабские Эмираты/, 17 ноября. / ТАСС/. Шестнадцатая Международная аэрокосмическая выставка Dubai Airshow - 2019 в воскресенье начинает свою работу в эмирате Дубай Объединенных Арабских Эмиратов. Салон будет работать в течение пяти дней, с 17 по 21 ноября.

Выставка проводится с 1986 года и сегодня по праву считается одной из наиболее представительных международных авиационно-космических смотров. Организатором российской экспозиции традиционно выступает спецэскпортер "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех).

Формат салона объединяет в едином выставочном пространстве экспозицию образцов авиационных и космических изделий, вооружений и военной техники, а также конференции, семинары, круглые столы и презентации. Кроме того, на полях выставки пройдут переговоры с иностранными заказчиками российской техники.

Как сообщили ТАСС в организационном комитете Dubai Airshow - 2019, в выставке принимают участие более 1200 компаний. "В авиасалоне принимают участие около 1210 компаний и 87 тыс. специалистов из более чем 76 стран, на открытой стоянке будет продемонстрировано 165 различных летательных аппаратов, в том числе учебно-тренировочный самолет Як-130 разработки корпорации "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию - прим. ТАСС) и вертолеты "Ансат" и Ми-38 холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех")", - отметили в оргкомитете, добавив, что в летной программе будет принимать участие пилотажная группа из ОАЭ "Аль-Фурсан". "Впервые с 2011 года в небе Дубая продемонстрируют фигуры высшего пилотажа летчики французской пилотажной группы Patroille de France", - добавили в оргкомитете.

В текущем году у авиасалона Dubai Airshow впервые появился перспективный технологический партнер, которым стал недавно созданный конгломерат оборонных предприятий ОАЭ "Эдж" (EDGE), в состав которого входит более 25 компаний.

В ходе Dubai Airshow - 2019 значительное внимание будет уделяться и космической тематике. Как отметили в оргкомитете, двумя основными темами космической составляющей выставки станут наиболее актуальные технологии и роль женщин в космических исследованиях.

Тенденция к росту

Как отметили в оргкомитете выставки, масштабы авиасалона в Дубае растут из года в год. В преддверии выставки представитель Министерства обороны ОАЭ генерал-майор Абдулла аль-Хашми сообщил, что в предыдущем Dubai Airshow, прошедшем в 2017 году, приняли участие 1200 компаний и организаций из 61 страны. "Общий объем контрактов, подписанных на Dubai Airshow - 2017, составил $113,8 млрд. Вооруженные силы ОАЭ израсходовали на закупки $4,1 млрд", - отметил аль-Хашми. По его словам, министерство обороны ОАЭ разослало 251 официальное приглашение участвовать в Dubai Airshow в текущем году. "Ожидаю, что в этом году объем оборонных контрактов будет выше, [чем на прошлом авиасалоне]", - сообщил аль-Хашми.

Российская экспозиция

Общая площадь российской экспозиции составит более 750 кв. м. На ней, кроме стендов Ростеха и "Рособоронэкспорта", свою продукцию представят восемь ведущих российских холдингов, выпускающих вооружение и военную технику для военно-воздушных сил, противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, в том числе ПАО "ОАК", АО "Вертолеты России", АО "ОДК", АО "НПО "Высокоточные комплексы", концерн ВКО "Алмаз - Антей", АО "Швабе" и другие.

Ключевой российской премьерой на авиасалоне станет вертолет Ми-38, который будет впервые представлен за рубежом. Машина с салоном повышенной комфортности будет демонстрироваться на статической экспозиции, а также примет участие в летной программе, уточнили в "Вертолетах России".

Российскую делегацию на авиасалоне возглавит министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, на полях авиасалона Мантуров планирует провести ряд встреч, в том числе с топ-менеджментом Boeing.

Оборонно-промышленный комплекс РФ

"На Dubai Airshow 2019 холдинги Ростеха, помимо новинок в отрасли самолето- и вертолетостроения, представят новейшие российские системы для борьбы с беспилотниками и другими средствами воздушного нападения. В частности, наряду с хорошо известными системами ПВО мы предлагаем технику радиоэлектронной борьбы на различных носителях, включая высокомобильные комплексы "Сапсан-Бекас", "Купол-ПРО", "Пищаль-ПРО". Эти разработки могут успешно использоваться для защиты военных и промышленных объектов, гражданской инфраструктуры от дронов", - привели в пресс-службе "Рособоронэкспорта" слова генерального директора Ростеха Сергея Чемезова.

"Рособоронэкспорт" планирует представить на выставке новейший истребитель пятого поколения Су-57Э в виде модели, модернизированные с учетом опыта боевого применения вертолеты Ми-28НЭ и Ми-171Ш, а также средства противовоздушной обороны, включая модернизированную версию ЗРПК "Панцирь-С1М".

Кроме этого, российская делегация представит зенитные ракетные системы большой дальности С-400, зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э" и "Викинг", вертолеты Ка-52, Ка-29, Ми-35М, Ми-26 и Ми-38, "Ансат", самолеты Су-35, МиГ-35, Су-32 (экспортная версия бомбардировщика Су-34), а также проверенные в реальных условиях высокоточные авиационные средства поражения. Корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) привезла на выставку натурный образец учебно-боевого самолета Як-130.

"На интерактивных панелях гости экспозиции компании смогут получить подробное описание вооружения и военной техники, их тактико-технические характеристики, посмотреть фотографии натурных образцов, а также видеоролики по их применению в реальных боевых условиях", - отметили в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

В космической тематике в Дубае представят новую радиолокационную систему "Сула" для наблюдения за космическими объектами. Кроме того, госкорпорация "Роскосмос" участвует в деловой программе, а также представит стенды РКК "Энергия", ИСС им. Решетнева и Главкосмоса. В части деловой программы 18 ноября в рамках авиасалона "Рособоронэкспорт" проведет публичную презентацию "Российские системы противодействия беспилотным летательным аппаратам".