Россия и Куба намерены реализовать проект реконструкции кубинских железных дорог

ГАВАНА, 17 ноября. /ТАСС/. Совместный проект Москвы и Гаваны по реконструкции кубинских железных дорог качественно изменит транспортную инфраструктуру в республике. Об этом заявила в воскресенье председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с руководством страны.

"Мы с вице-премьером, сопредседателем межправительственной комиссии [Рикардо Кабрисасом Руисом] подробно обсудили детали различных [совместных] проектов. Например, проект реконструкции кубинских железных дорог. Это очень большой, крупный, перспективный проект, который, конечно же, качественно изменит транспортную инфраструктуру на Кубе. Будет заменен подвижной состав, будет увеличена скорость движения поездов", - сказала Матвиенко журналистам.

Она уточнила, что соответствующее межправительственное соглашение подписано, но пока не ратифицировано на Кубе. "Вице-премьер сообщил, что это соглашение уже внесено на ратификацию и пообещал, что он проследит, чтобы как можно быстрее были выполнены внутригосударственные процедуры", - сказала спикер Совфеда. По ее словам, определена схема финансирования проекта, сейчас идут активные переговоры между РЖД и железными дорогами Кубы. "Все, что называется, на старте, первый этап полностью обеспечен финансированием; и как только будут закончены все согласования, проект начнет реализовываться", - отметила Матвиенко.

Она сказала, что Россия оказывает большую поддержку Кубе в топливно-энергетической сфере, в реализации программы обеспечения энергобезопасности, принятой на Кубе. "О нашей заинтересованности развивать взаимовыгодные отношения с Кубой говорит намерение России принять долгосрочный план развития межгосударственных отношений до 2030 года с учетом плана экономического и социального развития Кубы до 2030 года. Такое понимание и взаимная заинтересованность - это уже гарантия реализации этих крупномасштабных планов", - уверена Матвиенко.

Она добавила, что по итогам прошлого года более чем на 30% вырос объем взаимного товарооборота. "Намечены новые сферы сотрудничества, это не только энергетика - это промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, это биотехнологии и многие другие современные направления. Мы уезжаем с абсолютным пониманием твердого желания руководства Кубы развивать и расширять сотрудничество с нашей страной", - отметила Матвиенко.

Она охарактеризовала состоявшиеся переговоры с политическим руководством Кубы как продолжительные и очень содержательные. "Мы наслушались столько слов благодарности в адрес России, в адрес нашего президента за неизменную солидарность, за поддержку и помощь Кубе. Огромные слова благодарности за те подарки, которые Россия сделала к юбилею столицы Кубы. И не только от руководства, но и от простых граждан", - отметила Матвиенко.