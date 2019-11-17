В Северной Осетии построят хранилище для фруктов на 2,5 тыс. тонн в 2020 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 ноября. /ТАСС/. Предприятие "Владка" в Северной Осетии построит в 2020 году за свой счет фруктохранилище на 2,5 тысячи тонн. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства экономического развития республики в воскресенье.

"В следующем году за счет собственных средств предприятие будет строить вторую очередь фруктохранилища на 2,5 тыс. тонн. Сейчас там действует фруктохранилище, вмещающее более 2 тыс. тонн", - сказал собеседник агентства.

Также предприятие планирует в 2020 году заложить сад груш сорта "Сен-Жермен". В этом году ООО "Владка" реализовало инвестиционный проект по закладке интенсивного яблоневого сада на площади 122 га с применением системы капельного орошения. Создано более 30 постоянных рабочих мест, дополнительно на сезонные работы привлекаются до 100 человек.

Компания "Владка" находится в Алагирском районе Северной Осетии в селении Црау. Она производит яблоки и имеет сад площадью в 33 га, над которым работали специалисты из Италии, Северной Осетии, Краснодарского края, Ростовской области, Кабардино-Балкарии. Сорта выращиваемых яблок: Gala (красное), Fuji (фиолетово-красное), Golden (золотое), RedDelicious (красное), GrannySmith (зеленое). Также выращиваются перспективные летние сорта SummerFree, RedFree и Galmack (красные).