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Дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
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Минск в начале декабря назовет сумму ущерба от поставок грязной нефти

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко также сообщил, что страна готова закупить в России в 2020 году нефть в объеме до 24 млн тонн

МИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Белоруссия в начале декабря представит РФ окончательную сумму ущерба, нанесенного поставками некачественной нефти. Об этом заявил в воскресенье заместитель премьер-министра страны Игорь Ляшенко.

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"Заканчивается капитальный ремонт на Мозырском НПЗ, поэтому в течение ноября - декабря мы уже суммы выставим. Конкретные цифры называть не буду, но они все обоснованы. Эта работа будет завершена в начале декабря и представлена российской стороне", - отметил вице-премьер, слова которого приводит агентство БелТА.

Ляшенко проинформировал, что Белоруссии удалось восстановить экспортные поставки своей нефти, которые были нарушены в связи с прокачкой некачественной нефти из РФ. "Объем поставки нефти, которые "Белоруснефть" должна была отравить на экспорт, поставлен. Посчитаем еще экономические потери за счет котировок", - сказал замглавы правительства Белоруссии.

Ляшенко также сообщил, что Белоруссия хотела бы импортировать из России в 2020 году нефти в объеме до 24 млн тонн. "Наши традиционные балансы - 24 млн тонн нефти в год. Мы готовы забрать их, если российская сторона согласится", - отметил вице-премьер белорусского правительства. Ляшенко сказал, что белорусская сторона готова отработать эти вопросы с российскими коллегами. "Мы готовы работать в режиме от 18 млн тонн до 24 млн тонн в зависимости от компенсационных режимов", - заявил он.

Ляшенко отметил, что сторонам пока не удалось найти компромисс по вопросу компенсации потерь Белоруссии от проведения налогового маневра в нефтяной сфере РФ. "Условия были названы с нашей стороны, и они справедливы", - заявил заместитель премьер-министра Белоруссии. Он добавил, что Россия не всегда прислушивается к предложениям Белоруссии в процессе подготовки дородных карт по нефти и газу. "Я вижу по материалам, что российская сторона старается не все наши предложения и договоренности прямо признать и создает некие окольные условия. Мы хотим, чтобы было, как сказали президенты - принимаем дорожные карты и будут определенные условия", - отметил вице-премьер.

О переговорах

В настоящее Белоруссия и Россия ведут переговоры по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества. Среди разногласий сторон - налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Белоруссия хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Россия в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери суммарно за шесть лет в сумму до $11 млрд, а в 2019 году - в $400 млн при цене нефти в $70 за баррель.

Теги
БелоруссияРоссияДело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
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