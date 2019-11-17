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Объединенная авиастроительная корпорация планирует выпускать до 120 самолетов МС-21 в год

Планируется, что поставки МС-21 начнутся во второй половине 2021 года
Самолет МС-21 Марина Лысцева/ТАСС
Описание
Самолет МС-21
© Марина Лысцева/ТАСС

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Россия намерена довести производство самолетов среднемагистрального узкофюзеляжного самолета МС-21 до 120 экземпляров в год, сообщил журналистам глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в рамках авиасалона в ходе XVI международного авиационно-космического салона "Дубай Эйршоу - 2019" (Dubai Airshow 2019).

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"По гражданской составляющей у нас идет процесс, связанный с рассмотрением возможности кооперации. Напомню, наша задача довести его [самолета МС-21] производство с 70 до 120 штук", - сказал он.

Глава ОАК добавил, что корпорация изучает возможность международных коопераций, и отметил, что на рынке есть интересные компании с современными технологиями в композитном производстве. Слюсарь отметил высокую конкуренцию на рынке."Наши коллеги по цеху предлагают широкий спектр продуктов на достаточно привлекательных условиях, наша задача быть с ними наравне", - сказал он.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что объем производства российского гражданского самолета МС-21 к 2022 году может составить более 70 машин

Самолет МС-21, коммерческие поставки которого предполагается начать в 2021 году, разрабатывается и производится на мощностях корпорации "Иркут". Сейчас самолет находится на этапе испытаний. Его сертификация в РФ намечена на 2020 год, позже сертификат планируется валидировать для европейского рынка.

Пакет твердых заказов на самолет МС-21 составляет 175 машин. Планируется, что поставки МС-21 начнутся во второй половине 2021 года (крупнейший заказчик на данный момент "Аэрофлот", заключивший твердый контракт на поставку 50 самолетов).

Теги
РоссияСлюсарь, Юрий Борисович
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