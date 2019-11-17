Наследный принц Абу-Даби подвез Мантурова на электрокаре

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Наследный принц эмирата Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян подвез в воскресенье министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова на церемонию открытия XVI международного авиационно-космического салона Dubai Airshow 2019 на электрокаре, сообщила пресс-служба Минпромторга.

"Наследный принц подвез главу российской делегации на электрокаре с табличкой "такси" и вместе с ним проследовал в Роял-холл, где прошла церемония открытия", - сообщила пресс-служба. На представленных министерством фотографиях видно, что наследный принц сам управляет электрокаром.

Кроме того, Мантуров представил наследному принцу вертолет Ми-38. Стороны также обсудили перспективы сотрудничества ОАЭ и РФ. "За последние годы Россия сделала большой шаг в развитии собственных компетенций добычи и глубокой переработки углеводородного сырья. Сегодня наши компании готовы предложить комплексные решения для эмиратских партнеров", - подчеркнул Мантуров.

В число тем для обсуждения вошли сотрудничество в области гражданской авиации, подготовка двустороннего соглашения по сертификации воздушных судов для продвижения совместных авиапроектов, сотрудничество по технологиям и промышленному оборудованию в нефтегазовой сфере.