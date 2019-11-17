Мантуров сообщил, что ОАЭ заинтересовались российским вертолетом Ми-38

ДУБАЙ /ОАЭ/, 17 ноября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты проявили интерес к российскому многоцелевому вертолету Ми-38, у вертолета хорошие шансы в ОАЭ и других странах Ближнего Востока, заявил ТАСС глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"На мой взгляд, с учетом того, что Эмираты являются акционерами "Вертолетов России" и заинтересованы в развитии вертолетной тематики по активам, в которых они участвуют, а также с учетом VRT-500, я думаю, что у вертолета есть хорошие шансы зафиксироваться на эмиратской земле и дальше говорить о других странах Персидского залива и Ближнего Востока. Да, мы не говорили о количестве и конкретных клиентах, но я почувствовал у наследного принца конкретную заинтересованность, готовность и желание этим вопросом заниматься", - сказал министр.

В воскресенье Мантуров продемонстрировал вертолет Ми-38 наследному принцу эмирата Абу-Даби шейху Мухаммеду Бен Заед Аль Нахайяну в ходе XVI международного авиационно-космического салона Dubai Airshow 2019.

Многоцелевой вертолет Ми-38 может применяться для перевозки грузов и пассажиров, в том числе VIP, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета и летающего госпиталя, для полетов над водной поверхностью. Может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты.