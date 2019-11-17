Мантуров сообщил, что ОАК проводит работу по продвижению VIP-версий SSJ 100 и МС-21 в ОАЭ

ДУБАЙ /ОАЭ/, 17 ноября. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) проводит работу по продвижению VIP-версий самолетов SSJ 100 и МС-21 в ОАЭ, заявил ТАСС глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мои коллеги из ОАК проводят работу, мы затем запросим у них информацию, как она закончилась",- сказал он в кулуарах авиационно-космического салона Dubai Airshow 2019.

В пресс-службе ОАК ТАСС сообщили, что обсуждают самолеты с возможными покупателями, к проекту есть интерес. "Уже сегодня к этому проекту проявляют интерес покупатели, в том числе, из стран Персидского залива. О конкретных соглашениях пока говорить рано, но мы работаем на этом треке, обсуждаем с потенциальными заинтересантами", - сказали в ОАК.

В ОАК отметили, что магистральные самолеты в VIP-компоновке в целом наиболее востребованы покупателями стран Персидского залива. Потенциальным заказчикам бизнес-версия МС-21 предлагается в двух модификациях: с дальностью полета до 6,5 тыс. км и до 11 тыс. км.

"По соотношению "дальность полета - размер салона - цена" МСBJ [бизнес-версия МС-21] конкурентоспособен на мировом рынке бизнес-джетов", - подчеркнули в корпорации.

МС-21 - разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание варианта МС-21-400 (до 250 мест). Лайнер в версии МС-21-300 впервые поднялся в воздух в конце мая 2017 года.