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Опытный образец легкого вертолета VRT500 будет готов во второй половине 2020 года

Этот вертолет может выпускаться в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и медико-эвакуационной модификациях

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Компания "ВР-Технологии", входящая в состав холдинга "Вертолеты России", изготовит опытный образец легкого многоцелевого вертолета VRT500 ко второй половине 2020 года. Об этом в воскресенье заявил гендиректор "ВР-Технологии" Александр Охонько на презентации машины в рамках международного авиасалона Dubai Airshow в Дубае.

"Сегодня мы дебютируем не только совместной экспозицией с нашим стратегическим партнером Tawazun, но и впервые презентуем макет легкого многоцелевого вертолета VRT500 за рубежом. Машина представляется в рамках программы городского воздушного транспорта, которая интересна партнерам как платформа для принципиально новых решений и технологий. Следующим важнейшим этапом для нас станет изготовление опытного образца VRT500 во втором полугодии 2020 года", - цитирует Охонько пресс-служба "Вертолетов России".

Вертолет может выпускаться в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и медико-эвакуационной модификациях. "При этом в своем сегменте он станет первым в мире медицинским вертолетом с возможностью погрузки-выгрузки унифицированного медоборудования через задние створки кабины", - отмечается в пресс-релизе холдинга. Как сообщалось ранее в воскресенье, VRT500 получит газотурбинный двигатель PW207V компании Pratt & Whitney Canada.

VRT-500 - легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1,6 тыс. кг. Машина обладает самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до пяти человек и оснащается современным комплексом интерактивной авионики.

Кроме того, "ВР-Технологии" представят на выставке беспилотный вертолет VRT300, который разрабатывается в грузовой модификации, а также в версии для мониторинга и дистанционного зондирования земной или водной поверхности. Аппарат также будет оснащен системами точной автоматической посадки на морские суда, отмечается в релизе.

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ОАЭРоссия
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