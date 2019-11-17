В Дубае начнется строительство российского павильона на "Экспо-2020"

ДУБАЙ /Объединенные Арабские Эмираты/, 18 ноября. / ТАСС/. Российские специалисты в понедельник начнут возводить на "Экспо-2020" в Дубае павильон страны, который станет одним из крупнейших на этой всемирной выставке. Символическую капсулу заложит глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, возглавляющий оргкомитет российского участия.

По словам Мантурова, Россия получила один из лучших участков на Экспо. "Мы получили один из лучших участков на территории Экспо, буквально перед входом. То есть никто точно [мимо] не пройдет. Это один из крупнейших павильонов", - сказал он накануне журналистам.

Российский павильон будет построен из самых современных материалов, его сферическую конструкцию предполагается освещать в том числе в цвета флага РФ.

Мантуров не исключил в беседе с журналистами, что Россия в будущем перенесет туда свое торгпредство. "Мы рассчитываем, что очередное участие [в выставке] будет демонстрацией наших современных достижений, технологий, в разных областях и сферах экономики нашей страны, с участием регионов, ведущих компаний. Мы рассчитываем, как всегда, на призовые места", - заявил министр.

Как сообщалось ранее, на проведение "Экспо-2020" претендовал Екатеринбург, однако уступил право проведения выставки Дубаю (ОАЭ).

"Экспо" - крупнейшая международная выставка, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они демонстрируют свои достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. "Экспо-2020" пройдет в Дубае с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года и, как ожидается, станет одной из самых посещаемых выставок в истории.