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Индийские инвесторы проявляют интерес к разработке угольных бассейнов Колымы

В частности, иностранные инвесторы заинтересованы в работе на территории Омсукчанского угольного бассейна в Магаданской области, сообщил губернатор региона

ТАСС, 18 ноября. Инвесторы из Индии заинтересованы в работе на территории Омсукчанского угольного бассейна в Магаданской области, который обладает значительными запасами полезного ископаемого. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Сергей Носов.

"Омсукчанский угольный бассейн относительно лучше изучен по сравнению с другими угленосными площадями. Его прогнозные ресурсы оцениваются в 5 млрд т антрацитов [разновидность угля]. Наиболее изученными и перспективными являются Булурское, Кэнское и Галимовское месторождения. Интерес к этим объектам у иностранных инвесторов присутствует. В частности, заинтересованность проявляют представители индийской делегации, с которыми мы встречались в рамках Восточного экономического форума и которые приезжали с деловым визитом в Магадан", - сказал он.

Носов пояснил, что общий ресурсный потенциал углей Магаданской области составляет порядка 43,5 млрд т. "Стоит отметить, что восточнее Омсукчанского угольного бассейна располагается перспективный к разработке Южно-Омолонский железорудный район с прогнозными ресурсами 1990 млн т руды и 756 млн т железа", - добавил губернатор.

Он также напомнил, что 30 октября в регионе прошло совещание с вице-премьером - полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, который отметил необходимость провести комплекс геологоразведочных работ в Магаданской области, чтобы перевести прогнозные ресурсы в запасы.

"Параллельно нам необходимо решать вопрос получения федеральной помощи на проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры: морского погрузочного комплекса в бухте Пестрая Дресва, предназначенного для отгрузки продукции с целью ее дальнейшей транспортировки, а также автодороги, соединяющей угольные горно-обогатительные комбинаты с морским терминалом", - добавил Носов.

Теги
РоссияМагаданская областьДальний Восток
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