"Известия": в РФ появятся образовательные программы для подготовки пилотов легких дронов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Типовые образовательные программы для подготовки операторов беспилотных воздушных судов (БВС) массой до 30 кг, которые используются для съемок с воздуха, мониторинга строительных объектов и инфраструктуры, а также организации воздушных шоу, появятся в России. До конца года данные программы будут представлены на согласование в Росавиацию, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на генерального директора ассоциации "Аэронет" Глеба Бабинцева.

По данным издания, программы обучения, разработанные ассоциацией совместно с Санкт-Петербургским университетом гражданской авиации, разбиты на четыре категории продолжительностью от восьми до 80 академических часов. Как сообщает газета, сложность обучения будет зависеть от массы беспилотника, целей его использования и условий эксплуатации. "Минимальное количество часов предусмотрено для тех, кто планирует управлять дроном в пределах прямой видимости для развлекательных шоу. Если же беспилотник около 30 кг используют для выполнения задач за пределами визуальной видимости, нужен совсем другой объем знаний и навыков", - пояснил "Известиям" Бабинцев.

Как сообщает газета, утверждение образовательных программ на уровне Росавиации позволит легитимно готовить специалистов для обслуживания БВС и выдавать документы, которые признаются в качестве основания для разрешения авиаработ. Сейчас, согласно действующему законодательству, для осуществления коммерческих работ, среди которых, например, аэросъемка, необходимо получить сертификат эксплуатанта воздушного судна. Для этого нужен легитимный документ об обучении, который станет подтверждением квалификации оператора. Однако выдача документа становится фактически невозможной в связи с отсутствием образовательных программ. "Сейчас, несмотря на наличие профстандарта, никакой силы документы об окончании разнообразных курсов не имеют", - пояснил Бабинцев.

В Росавиации на вопрос "Известий" о необходимости разработки типовых образовательных программ, а также о возможности обязательного характера обучения владельцев легких БВС не ответили. В Минтрансе на запрос газеты ответа также не дали.