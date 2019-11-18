"Ведомости": МЭР будет оценивать влияние нормативных актов на экономику регионов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития России начнет оценивать влияние нормативных актов на расходы регионов и их экономическое развитие в целом. Нововведение дополнит оценку влияния официальных документов на бизнес, которая была введена одним из майских указов президента РФ Владимира Путина в 2012 году, сообщает в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на копию соответствующего проекта постановления правительства, подлинность которого изданию подтвердил представитель ведомства.

По данным "Ведомостей, с начала года Минэкономразвития изучило влияние нескольких актов на расходы регионов. Среди них были подготовленные Роспотребнадзором СанПиНы организации питания детей, а также законопроект Минтранса о содержании автодорог. Оба проекта получили отрицательное заключение и до сих пор не были приняты. Как сообщает газета, Минэкономразвития предлагает направлять в правительственную комиссию по региональному развитию все проекты нормативных актов, которые получат отрицательную оценку. Без протокола комиссии принимать документы будет запрещено.

Как пояснил "Ведомостям" представитель Минэкономразвития, если при оценке регулирующего воздействия (ОРВ) выяснится, что нововведения не являются избыточными, однако обернутся расходами для регионов, то могут быть предложены иные варианты регулирования, в том числе продление переходного периода, которое поможет регионам подготовиться.

Представитель правительства не ответил на вопросы издания. В Минфине, по словам его представителя, поддерживают данную идею. Как сообщили газете в ведомстве, при рассмотрении инициатив в Министерстве финансов в первую очередь изучается их влияние на сбалансированность региональных бюджетов.