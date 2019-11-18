В Крым пришла первая партия оливкового масла из Сирии

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Первую партию оливкового масла из Сирии доставили в понедельник в Республику Крым, оно будет продаваться в том числе и в других регионах России, сообщил ТАСС министр промышленной политики республики Андрей Васюта.

В октябре глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал в интервью ТАСС, что поставки свежих сирийских фруктов и оливкового масла в Крым должны начаться осенью. При этом крымские предприятия готовы поставлять в Сирию стрелочные переводы для железных дорог, сварочные аппараты и строительный электроинструмент, оборудование для нефтегазовой промышленности, пластиковые трубы и другую продукцию.

"Пришла первая партия масла оливкового, два контейнера. Часть масла пойдет в торговую сеть на материке [в другие регионы России], часть - в Крым. Общий объем - 46 т. Будет пользоваться спросом, хорошее по цене и по качеству. У нас здесь есть покупатели на него", - сказал Васюта.

Он отметил, что в ближайшее время в Крым прибудет еще одна партия товара из Сирии, не уточнив ассортимент и объемы.

На Ялтинском международном экономическом форуме, который проходил 17-20 апреля, Крым и Сирия подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве, в котором говорилось о планах по созданию совместного торгового дома и совместной судоходной компании для обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Латакии и российского полуострова. Предложение о заключении соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве 6 августа одобрило правительство РФ. А в конце августа власти Республики Крым и Сирийской Арабской Республики на 61-й Дамасской международной выставке подписали соглашение, которое подразумевает, в числе прочего, и возможность организации грузового сообщения.

О санкциях

Пакет санкций ЕС против Сирии, которые последовательно усиливали с 2011 по 2014 год, является одним из самых значительных в истории сообщества. Он запрещает практически все виды контактов европейского бизнеса с Сирией, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. Кроме того, санкции наложены на руководство Сирии (в обширный "черный список" включены, в частности, президент Башар Асад и члены его семьи), а также выражаются в полном блокировании финансовых операций.

Санкции со стороны Украины и некоторых других стран в отношении Крымского полуострова были введены после того, как власти республики и Севастополя после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. На нем свыше 95% участников проголосовали за такой шаг. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.