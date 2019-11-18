"Ведомости": депутаты предложили снять запреты на рекламу вина российского производства

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов от "Единой России" направила председателю комитета Госдумы по экономической политике Сергею Жигареву письмо с предложением снять все запреты на рекламу вина из российского винограда. Об этом в понедельник сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на текст письма с предложениями к проекту закона о виноградарстве и виноделии. Отправку письма подтвердил изданию один из его авторов - депутат Виктор Водолацкий.

Сейчас реклама алкогольных напитков запрещена, однако российское вино можно рекламировать в газетах и журналах, на ресторанных и пищевых выставках, а также на телевидении и радио в ночное время. Как сообщает газета, парламентарии предлагают не только снять все запреты на рекламу вина российского производства, но и обязать торговые сети размещать российское вино на отдельных стендах и стеллажах на лучших местах. К таковым относятся места на уровне глаз покупателя или чуть ниже.

Помимо этого, депутаты выступают за то, чтобы маркировать продукцию из российского винограда надписью: "Сделано из российского винограда", а всю остальную - запретить называть российской. По данным "Ведомостей", единороссы также предлагают поддержать небольшие крестьянско-фермерские хозяйства, например, пять лет не облагать их налогами, а на шестой год перевести на единый сельхозналог.

Как сообщает издание, речь идет о предложениях к законопроекту, внесения которого много лет добивались виноделы. Обсуждаемый проект был внесен в Госдуму в середине октября, а его рассмотрение в первом чтении назначено на 19 ноября. По данным газеты, поправки в закон о рекламе разработал и Минсельхоз, который предлагает разрешить наружную рекламу вин с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения в радиусе 200 км от производственных площадок, а также на подъездах к крупным торговым объектам и отелям вместимостью свыше 30 номеров. Как уточнил изданию представитель Минсельхоза, проект будет внесен в правительство до конца года.

Представитель ФАС пояснил "Ведомостям", что изменение подхода к рекламе требует серьезного обоснования. Представитель Минпромторга не прокомментировал предложения депутатов по существу. Как сообщают "Ведомости", Минфин, Минсельхоз и правительство поддержали инициативу депутатов, предложив доработать проект за счет оказания государственной поддержки только производителям вина из российского вина, прежде всего малым и средним предприятиям.