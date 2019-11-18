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Титов предложил ввести налоговые стимулы для бизнеса

По словам уполномоченного при президенте по правам предпринимателей, также следует ввести таможенную политику, содействующую локализации производства

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов считает, что экономическую политику в России надо скорректировать, чтобы она предусматривала налоговые стимулы для бизнеса, а также максимум льгот для прямых иностранных инвестиций. Об этом Титов написал в своей авторской колонке на сайте ТАСС.

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"Ввести сильные налоговые стимулы для модернизации основных средств, в том числе ускоренную амортизацию. В борьбе с инфляцией переключить фокус надо на борьбу с тарифами инфраструктурных монополий: это они вносят в рост цен очень немалый вклад. Жестко сократить регулятивные издержки, не допуская сокращения масштаба стартовавшей "регуляторной гильотины", - перечисляет свои предложения Титов.

По его словам, необходимо ввести таможенную политику, содействующую локализации производства. "Установить максимум льгот для среднего и малого (прежде всего производственного и инновационного) бизнеса. Максимум льгот для прямых иностранных инвестиций", - отмечает бизнес-омбудсмен.

Теги
РоссияТитов, Борис Юрьевич
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