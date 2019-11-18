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"Аэрофлот" намерен ввести онлайн-продажу льготных авиабилетов

Услуга будет способствовать повышению качества обслуживания пассажиров, отметили представители компании
Описание
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Компания "Аэрофлот" сообщила о планах внедрить на своем сайте и в мобильном приложении систему онлайн-продажи льготных авиабилетов, которые в настоящее время можно приобрести только в кассах в силу необходимости предъявлять соответствующие документы. Об этом говорится в ответе заместителя гендиректора по административному управлению "Аэрофлота" Василия Авилова на депутатский запрос первого зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского ("Единая Россия").

"В настоящее время в ПАО "Аэрофлот" собственными силами ведется разработка подсистемы онлайн-продажи субсидируемых перевозок на сайте авиакомпании и в мобильном приложении для отдельных категорий клиентских групп, идентификацию/аутентификацию которых по критерию возраста возможно реализовать с помощью локальных автоматизированных процедур без привлечения внешнего источника авторизации", - сообщил Авилов (копия письма есть в распоряжении ТАСС).

Замглавы авиакомпании подтвердил, что "Аэрофлот" "заинтересован в реализации проекта, поскольку эта услуга будет способствовать повышению качества обслуживания пассажиров и расширению доступа к программе субсидирования авиаперевозок для населения". "В то же время требования <...> о необходимости представления документов, подтверждающих право гражданина на социальную перевозку, при выполнении бронирования, а также отсутствие единой формы таких документов для отдельных категорий пассажиров льготной категории не позволяют в полной мере реализовать услугу онлайн-продажи без привлечения единого электронного источника авторизации клиентов", - констатировал он.

Крупнейший российский авиаперевозчик "неоднократно выступал с инициативой подключения единого портала госуслуг в качестве источника авторизации, однако информацией о статусе и сроках разработки соответствующих сервисов на данном портале не располагает", добавил Авилов.

Минтранс готовит совещание

В свою очередь, первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов сообщил в ответ на запрос Боярского, что, в соответствии с письмом ведомства, "Минкомсвязь России прорабатывает вопрос обеспечения возможности авторизации пассажиров при покупке льготных перевозок через существующие государственные информационные системы", в том числе через портал госуслуг. Минтранс также запросил позицию по этому поводу у Федерального агентства воздушного транспорта, "Аэрофлота", а также Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, сказано в письме чиновника (копия есть у ТАСС).

По словам Алафинова, "в целях выработки консолидированной позиции по мерам, необходимым для реализации пассажирских перевозок <...> через онлайн-платформы, до конца ноября 2019 года запланировано проведение совещания с участием федеральных органов исполнительной власти и авиаперевозчиков".

Прогноз парламентария

"Мы движемся в одном направлении с Минтрансом и "Аэрофлотом", все заинтересованные стороны осознают актуальность развития цифровых сервисов в этой сфере", - сказал ТАСС Боярский, комментируя поступившую ему информацию. "Надеюсь, что с 2020 года у граждан появится возможность выкупать льготные билеты через интернет-платформы, а не выезжать в административный центр, где есть касса той или иной авиакомпании, и стоять в многочасовых очередях", - добавил он.

Ранее в адрес Центра поддержки гражданских инициатив (проект сторонников партии "Единая Россия"), координатором которого является Боярский, поступило обращение Общероссийского объединения пассажиров с просьбой обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг субсидирования покупки авиабилетов. Так, продажа билетов гражданам, имеющим право на приобретение их по специальному тарифу, происходит в порядке живой очереди через кассы, при этом, например, в регионах Дальневосточного федерального округа этот процесс может затягиваться до 30 часов. Более того, жители многих субъектов РФ не имеют возможности воспользоваться своим правом в связи с отсутствием касс авиакомпаний, реализующих субсидируемые авиабилеты, указывал парламентарий.

Теги
"Единая Россия"Боярский, Сергей Михайлович
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