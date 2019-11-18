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"Аэрофлот" может подписать документы по 22 самолетам SSJ 100 до конца года

По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, вопрос сейчас только в финансовой схеме поставок

ДУБАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. "Аэрофлот" подпишет до конца 2019 года поставочные документы на 22 самолета SSJ 100 (Sukhoi Superjet 100), рассчитывает глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Надеюсь, что до конца года мы все-таки подпишем поставочные документы", - сказал он журналистам на авиавыставке в Дубае.

Чемезов отметил, что вопрос сейчас только в финансовой схеме поставок. "Внешэкономбанк сейчас обсуждает вопрос и должен вынести его на наблюдательный совет. Как только решение наблюдательного совета будет принято, тут же подпишем. Я думаю, что до конца года все будет подписано", - сказал он.

В октябре глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сообщил журналистам, что госкорпорация развития профинансирует поставки "Аэрофлоту" в лизинг 100 самолетов SSJ. Шувалов назвал сделку сложной и требующей капитала для ВЭБ и ликвидности, ее объем составляет $3,8 млрд. Воздушные суда должны поставляться начиная уже с конца 2019 года по 2026 год, уточнил он.

В июне 2019 года гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявлял, что компания готова подписать в этом году твердый контракт на поставку 100 самолетов SSJ 100. Сейчас у авиакомпании 49 таких самолетов.

Теги
Шувалов, Игорь ИвановичЧемезов, Сергей ВикторовичСавельев, Виталий Геннадьевич
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