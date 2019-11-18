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Судовладелец рассчитывает на возврат арестованного на Украине сейнера "Норд"

Судно принадлежит Керченскому рыболовецкому колхозу имени Первого Мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Керченский рыболовецкий колхоз имени Первого Мая рассчитывает на возврат арестованного на Украине сейнера "Норд", владельцем которого он является, в ответ на ожидающуюся передачу из России украинских военных кораблей, сообщил ТАСС директор рыбколхоза Сергей Лесков.

Россия в воскресенье начала перемещение задержанных после инцидента в Керченском проливе кораблей ВМС Украины, которые находились в порту Керчи. Как сообщили в погрануправлении, в соответствии с достигнутыми с украинской стороной договоренностями, три судна - буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" - буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи Украине.

"Мы очень надеемся и ждем, что Украина в ответ на жест доброй воли со стороны России, также передаст нам наш сейнер "Норд", который был незаконно захвачен. Это было бы правильно. Мы готовы принять наше судно в каком угодно состоянии", - сказал он.

В марте 2018 года Госпогранслужба Украины задержала судно "Норд" с экипажем из 10 граждан России в Азовском море. Капитану Владимиру Горбенко предъявили два обвинения: в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины" и в незаконном вылове рыбы. Херсонский городской суд 10 апреля отпустил его под залог с обязательством являться для проведения следственных действий, других моряков оштрафовали.

Двоим морякам судна в течение короткого времени удалось покинуть Украину, остальных Киев семь месяцев удерживал, не разрешая покинуть страну по российским документам. Только 30 октября по договоренности РФ и Украины они были переданы России в обмен на такое же число украинских рыбаков с двух украинских судов - "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", - задержанных ранее за незаконный промысел рыбы возле Крыма. В начале февраля капитан судна, который находился на Украине под следствием и был объявлен в розыск, как пропавший без вести, вернулся в Крым.

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