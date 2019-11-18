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В России разрабатывают сервис "Автошазам" для оценки состояния двигателя по звуку

Специально обученный алгоритм искусственного интеллекта должен будет определить возраст и пробег автомобиля
Описание
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Сервис "Автошазам", позволяющий оценить состояние двигателя автомобиля по его звуку появится в России в 2021 году. Он будет доступен через мобильное приложение. По оценкам НТИ "Автонет", сервисом смогут воспользоваться около 1,5-2 млн человек за год. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель НТИ "Автонет", пресс-секретарь НП "Глонасс" Ярослав Федосеев.

"Всем знакомо приложение Shazam, которое умеет определять исполнителя и название песни онлайн. У нас появилась идея использовать технологию искусственного интеллекта для определения возраста автомобиля и пробега - "Автошазам". Созданием разработки занимается НП "ГЛОНАСС". Мы выделяем финансирование и планируем вывод проекта на рынок в рамках платформы "Автодата" в 2021 году", - сообщил собеседник агентства.

Предполагается, что с помощью нового сервиса водитель сможет записывать звук работающего двигателя, после чего полученные данные будут направляться в систему.

"Специально обученный алгоритм искусственного интеллекта определяет данные двигателя и автомобиля (возраст и пробег). Параллельно информация по номеру телефона и автомобилю ищется во всех социальных сетях, мессенджерах и интернете. На основе полученных данных система выдает результат, и, в случае необходимости, рекомендует или сразу записывает пользователя на ремонт", - пояснил Федосеев.

"Данные звука будут достоверны априори, если мы подключим к их модерации автопроизводителей. А мы это сделаем", - отметил он.

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Россия
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