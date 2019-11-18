"Яндекс" хочет изменить структуру управления компанией

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Совет директоров "Яндекса" рекомендовал принять поправки в структуре корпоративного управления, которые, в том числе подразумевают создание специального фонда, куда предлагается передать "золотую акцию" Сбербанка. Об этом говорится в сообщении "Яндекса".

"Поправки включают создание Фонда общественных интересов без экономических прав, но с некоторыми ограниченными правами управления. Приоритетная акция компании, в настоящее время принадлежащая "Сбербанку", будет переведена в фонд, и ее условия будут изменены", - указывается в сообщении.

В компании указали, что измененная приоритетная акция даст фонду право блокировать накопление одним лицом или группой связанных сторон, действующих совместно, акций, представляющих 10% или более экономических или голосующих акций в "Яндексе" (по сравнению с текущим порогом 25%). Также приоритетная акция даст фонду право выдвигать обязательные кандидатуры двух членов совета директоров Yandex NV из 12 человек. Один из назначенных директоров будет работать в комитете по назначениям совета директоров Yandex NV, где он будет иметь право голоса при назначении четырех директоров Yandex NV.