Володин назвал темпы роста российской экономики недостаточными

АНОСИНО /Московская область/, 18 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает существующие темпы роста российской экономики недостаточными для решения задач, стоящих перед страной. Такое мнение он высказал в понедельник в ходе парламентских слушаний в корпоративном университете Сбербанка на тему "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ".

"Рост экономики недостаточен. Конечно, это нас не может не беспокоить, - сказал он, открывая дискуссию. - Если только мы не выйдем на рост экономики свыше 3%, нам будет дальше сложно".

Спикер нижней палаты обратил внимание на важность законодательных стимулирующих мер. "В этой связи придаем большое значение рассмотрению пакета законопроектов, которые сегодня правительство внесло", - подчеркнул он, говоря о пакете инвестиционных инициатив кабмина. Речь идет о законопроекте "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ", стимулирующих налоговых мерах, уточнении условий предоставления юридическим лицам субсидий на возмещение затрат на капитальные вложения и оптимизации инвестиционного законодательства в целом.

В связи с этим Володин отметил неэффективность некоторых инвестиционных законов, принятых еще в 1990-е годы и советское время. "Они не решают тех проблем и задач, которые стоят перед страной", - считает он.

Председатель Думы напомнил о поставленной президентом задаче выйти на темпы роста экономики выше среднемировых. "Страна может развиваться, если растет экономика", - резюмировал Володин.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, темпы роста экономики РФ составят 1,3% в 2019 году и 1,7% в 2020 году. Банк России в сентябре понизил прогноз роста ВВП России в 2019 году до 0,8-1,3% с 1-1,5%.