Мурманские власти создали управляющую компанию для повышения качества услуг ЖКХ

ТАСС, 18 ноября. Власти Мурманской области создали управляющую компанию с участием государственного капитала, чтобы повысить качество коммунальных услуг населению и исключить ситуации, когда после отзыва лицензии у частных компаний жилой фонд оказывается без фирмы-управленца. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Дмитрий Филиппов в ходе оперативного совещания в правительстве области.

"На сегодняшний день зарегистрирована управляющая компания Мурманской области, 35% данной организации принадлежит акционерному обществу "Корпорация развития Мурманской области", учредителем которого является министерство имущественных отношений Мурманской области, 65% - частный инвестор. Цель - создание эффективной компании, работающей в условиях Крайнего Севера. Сегодня все предпосылки для создания такой организации в регионе имеются: у ряда муниципалитетов нехватка транспортных средств, рабочих рук. Частенько на рынке жилищно-коммунальных услуг встречаются компании, которые предоставляют некачественные услуги. И даже если такие компании будут лишаться лицензии, то передать жилфонд особо некому", - сказал вице-губернатор.

Он также добавил, что частный инвестор до конца 2019 года намерен вложить в созданную УК 19 млн рублей. Средства пойдут на приобретение уборочной техники и создание штата сотрудников.

"У данной управляющей компании сегодня есть план по развитию. Основан он на конкурентных преимуществах, в основном это наличие частного инвестора, надежность государственного партнерства и наличие технической базы. Сегодня организация находится в процессе лицензирования. Все инвестиции - за счет частного партнера. До конца текущего года в планах управляющей компании перевести на себя около 800 квадратных метров жилищного фонда и приобретение техники, тракторов", - уточнил Филиппов.

Комментируя решение о создании управляющей компании, губернатор Андрей Чибис отметил, что это позволит повысить конкуренцию на рынке предоставления услуг ЖКХ.

"Наша задача, чтобы у нас появился под контролем государства игрок, который способен конкурировать и задавать высокую планку управления на рынке жилья. <..> Нужно всяческую поддержку оказывать, чтобы у нас в следующем году развитие этой сферы происходило очень активно. При всех инструментах - изъятие домов, лишение лицензий, которые наша жилинспекция применяет, фактической конкуренции на рынке нет. И лишая одних лицензии, некому дальше управлять, такой сложился рынок, особенно в городе Мурманске", - уточнил Чибис.