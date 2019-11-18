Володин обратил внимание на большое число отсылочных норм в проекте о защите инвестиций

АНОСИНО /Московская область/, 18 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил Минфин обратить внимание на большое число отсылочных норм в законопроекте "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности".

"Было бы правильно, чтобы у нас были законы прямого действия. А это значит - нормы прямого действия. И хотелось бы, чтобы вы на это также внимание обратили", - обратился он к главе Минфина Антону Силуанову в ходе парламентских слушаний, проходящих в Корпоративном университете Сбербанка.

"Пакет законопроектов, который внесен правительством, изобилует отсылочными нормами: порядка 19 подзаконных актов правительству необходимо будет принять для реализации норм закона", - отметил он. "Закон должен быть все-таки законом. А это значит, как можно больше должно быть норм прямого действия", - подчеркнул спикер нижней палаты.

Володин также выступил за возможность публиковать проекты нормативных актов до принятия соответствующих законопроектов.

Спикер нижней палаты предложил продолжить дискуссию о законопроекте после его принятия в первом чтении, "возможно, в расширенном формате". Помимо этого, считает он, необходимо провести слушания с привлечением представителей бизнеса и парламентариев на региональном уровне.