Россия начала строительство своего павильона на "Экспо-2020" в Дубае

ДУБАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Россия в понедельник начала строительство на "Экспо-2020" в Дубае своего павильона, который станет одним из крупнейших на этой всемирной выставке. Символическую капсулу в основу будущего павильона заложил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, возглавляющий оргкомитет российского участия, передает корреспондент ТАСС.

Выставка, которая пройдет в Дубае в 2020 году, обещает стать одной из самых масштабных и посещаемых в истории. По словам Мантурова, Россия получила один из лучших участков на "Экспо". "Мы получили один из лучших участков на территории "Экспо", буквально перед входом. То есть, никто точно не пройдет. Это один из крупнейших павильонов", - сказал он накануне журналистам.

На церемонии начала строительства Мантуров и представители оргкомитета выставки сфотографировались с лопатами золотого цвета и засыпали песком капсулу, заложенную в специальный цементный контейнер.

Российская экспозиция

Площадь участка России превысит 4,5 тыс. кв. м, павильон войдет в число крупнейших экспозиций выставки. "Это будет технологически уникальная конструкция сферической формы высотой более 25 метров. Большинство элементов фасада будет изготовлено с использованием новейших технологий, многие из которых впервые найдут применение при строительстве подобных инженерных сооружений",- сообщил глава Минпромторга. Павильон планируется освещать в том числе в цвета флага РФ.

Мантуров ранее не исключил, что Россия в будущем перенесет туда свое торгпредство.

"Для нас павильон - это не просто выставочная площадка. Это способ визуально соотнести современную, новую, динамичную Россию с ее богатым прошлым, с ее историческим и духовным наследием. Наш павильон станет местом проведения деловых переговоров, установления новых контактов, обсуждения перспективных проектов", - отметил министр.

"В 2020 году выставка впервые пройдет на Ближнем Востоке. Это станет дополнительным импульсом для развития сотрудничества между Россией и странами региона, которые являются одними из наших ключевых деловых партнеров. Центральная идея российского павильона на "Экспо-2020" - "Машина и человек". Российская экспозиция продемонстрирует достижения нашей страны в цифровых технологиях, таких как искусственный интеллект, робототехника, беспилотный транспорт. Эта идея будет отражена не только в экспозиции, но и в самой структуре и архитектуре павильона нашей страны", - сказал глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, организационный опыт Ростеха поможет сформировать масштабную и зрелищную экспозицию.

Как сообщалось, на проведение "Экспо-2020" претендовал Екатеринбург, однако уступил право проведения выставки Дубаю (ОАЭ).

"Экспо" - крупнейшая международная выставка, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они демонстрируют свои достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. "Экспо-2020" пройдет в Дубае с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года.