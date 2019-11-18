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Минкомсвязь поддерживает снятие всех запретов на рекламу российского вина

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что группа депутатов от "Единой России" предложила снять все запреты на рекламу вина из российского винограда

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ поддерживает инициативу депутатов о снятии всех запретов на рекламу вина из российского винограда, сообщил в понедельник ТАСС замглавы министерства Алексей Волин.

Сейчас реклама алкогольных напитков запрещена, однако российское вино можно рекламировать в газетах и журналах, на ресторанных и пищевых выставках, а также на телевидении и радио в ночное время.

"Мы всегда за снятие любых ограничений на рекламу", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

По данным "Ведомостей", группа депутатов от "Единой России" направила председателю комитета Госдумы по экономической политике Сергею Жигареву письмо с предложением снять все запреты на рекламу вина из российского винограда. Они предлагают не только снять все запреты на рекламу, но и обязать торговые сети размещать российское вино на отдельных стендах и стеллажах на лучших местах.

Как сообщает издание, речь идет о предложениях к законопроекту, внесения которого много лет добивались виноделы. Обсуждаемый проект был внесен в Госдуму в середине октября, а его рассмотрение в первом чтении назначено на 19 ноября.

Ранее Волин в интервью ТАСС подчеркивал необходимость либерализации рекламного законодательства в отношении рецептурных лекарств и алкоголя. Замминистра считает, что рекламу этой продукции нужно разрешить "и на телевидении, и в газетах".

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Россия
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