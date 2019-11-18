Минкомсвязь поддерживает снятие всех запретов на рекламу российского вина

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ поддерживает инициативу депутатов о снятии всех запретов на рекламу вина из российского винограда, сообщил в понедельник ТАСС замглавы министерства Алексей Волин.

Сейчас реклама алкогольных напитков запрещена, однако российское вино можно рекламировать в газетах и журналах, на ресторанных и пищевых выставках, а также на телевидении и радио в ночное время.

"Мы всегда за снятие любых ограничений на рекламу", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

По данным "Ведомостей", группа депутатов от "Единой России" направила председателю комитета Госдумы по экономической политике Сергею Жигареву письмо с предложением снять все запреты на рекламу вина из российского винограда. Они предлагают не только снять все запреты на рекламу, но и обязать торговые сети размещать российское вино на отдельных стендах и стеллажах на лучших местах.

Как сообщает издание, речь идет о предложениях к законопроекту, внесения которого много лет добивались виноделы. Обсуждаемый проект был внесен в Госдуму в середине октября, а его рассмотрение в первом чтении назначено на 19 ноября.

Ранее Волин в интервью ТАСС подчеркивал необходимость либерализации рекламного законодательства в отношении рецептурных лекарств и алкоголя. Замминистра считает, что рекламу этой продукции нужно разрешить "и на телевидении, и в газетах".