Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Новый фонд "Яндекса" выдвинет в совет директоров проректора РАНХиГС и главу "ВТБ Капитала"

Фонд общественных интересов не будет иметь экономических прав, но получит некоторые права управления

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Новый фонд "Яндекса" выдвинет в качестве членов совета директоров компании проректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова и гендиректора компании "ВТБ Капитал" Алексея Яковицкого. Об этом сообщили в понедельник в "Яндексе".

"После создания фонд выдвинет в качестве двух новых членов совета директоров "Яндекса": проректора РАНХиГС, директора Высшей школы государственного управления Алексея Комиссарова и генерального директора "ВТБ Капитала" Алексея Яковицкого", - говорится в сообщении.

Ранее совет директоров "Яндекса" рекомендовал принять поправки в структуре корпоративного управления, которые в том числе предполагают создание специального фонда, куда предлагается передать "золотую акцию" Сбербанка. Фонд общественных интересов не будет иметь экономических прав, но получит некоторые права управления. В него переведут приоритетную акцию компании, что позволит новой структуре право блокировать накопление одним лицом или группой связанных сторон, действующих совместно, акций, представляющих 10% или более экономических или голосующих акций в "Яндексе" (по сравнению с нынешним порогом 25%).

Также приоритетная акция даст фонду право выдвигать обязательные кандидатуры двух членов совета директоров Yandex NV из 12 человек. Один из назначенных директоров будет работать в комитете по назначениям совета директоров Yandex NV, где он будет иметь право голоса при назначении четырех директоров Yandex NV.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Госдуме приветствуют создание Фонда общественных интересов "Яндекса"
Глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин отметил, что решения, выработанные на основе саморегулирования, органично дополняют действующие нормы законодательства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС