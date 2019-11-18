Новый фонд "Яндекса" выдвинет в совет директоров проректора РАНХиГС и главу "ВТБ Капитала"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Новый фонд "Яндекса" выдвинет в качестве членов совета директоров компании проректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова и гендиректора компании "ВТБ Капитал" Алексея Яковицкого. Об этом сообщили в понедельник в "Яндексе".

"После создания фонд выдвинет в качестве двух новых членов совета директоров "Яндекса": проректора РАНХиГС, директора Высшей школы государственного управления Алексея Комиссарова и генерального директора "ВТБ Капитала" Алексея Яковицкого", - говорится в сообщении.

Ранее совет директоров "Яндекса" рекомендовал принять поправки в структуре корпоративного управления, которые в том числе предполагают создание специального фонда, куда предлагается передать "золотую акцию" Сбербанка. Фонд общественных интересов не будет иметь экономических прав, но получит некоторые права управления. В него переведут приоритетную акцию компании, что позволит новой структуре право блокировать накопление одним лицом или группой связанных сторон, действующих совместно, акций, представляющих 10% или более экономических или голосующих акций в "Яндексе" (по сравнению с нынешним порогом 25%).

Также приоритетная акция даст фонду право выдвигать обязательные кандидатуры двух членов совета директоров Yandex NV из 12 человек. Один из назначенных директоров будет работать в комитете по назначениям совета директоров Yandex NV, где он будет иметь право голоса при назначении четырех директоров Yandex NV.