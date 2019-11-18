Греф: законопроект о защите и поощрении капиталовложений требует серьезной доработки

АНОСИНО /Московская область/, 18 ноября. /ТАСС/. Правительственный законопроект о защите и поощрении капиталовложений требует серьезной доработки, так как многие его статьи прописаны нечетко. Об этом заявил на парламентских слушаниях по законопроекту глава Сбербанка Герман Греф.

"В чем у нас ключевые опасения? Первое, конечно, очень много усилий надо еще приложить к тому, чтобы править юридическую технику. Закон требует очень серьезной правки. К сожалению, целый ряд новелл, который вводится в этот законопроект, не очень четко описан, доселе неизвестен законодательству и вводит некие альтернативные определения, которые достаточно сложно будет дефинировать. В общем, каждая новая юридическая конфигурация занимает время, чтобы адаптироваться и прижиться в законодательстве. А здесь таких новелл достаточно много", - сказал Греф.

По словам Грефа, при работе над законопроектом необходимо четко обозначить, что нововведения смогут дать инвесторам. "Нужно сделать матрицу: что мы хотим дать инвесторам, чего они хотят, что мы можем дать, чего не можем <...> Я его [проект] дважды прочитал, у меня практически каждая статья помечена. По каждой статье есть вопросы. Он должен быть значительно более понятен, конечно", - отметил Греф.

Он также подчеркнул, что новый закон должен дать "вдохновение и уверенность инвесторам". "Надо сделать такой закон, который был бы всем законам закон. Чтобы инвесторы пришли - как российские, так и иностранные - и захотели оставить деньги. Были уверенны в том, чтобы хотя бы в период окупаемости инвестиционной их не тронут", - пояснил банкир.

В частности, по словам главы Сбербанка, из законопроекта необходимо убрать положения, позволяющие расторгать договоренности с инвесторами в случае любого нарушения российского законодательства. "Потому что невозможно в Российской Федерации реализовать ни один инвестиционный проект, не нарушав ни одну норму закона, обязательно ты что-то нарушишь", - добавил Греф.

О законопроекте

В начале ноября правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Документ направлен на создание условий, которые помогут привлечь в экономику РФ инвестиционные проекты на сумму не менее 30 трлн рублей.

Законопроект состоит из общего и индивидуального инвестиционного режима. Общий режим, в частности, предполагает заключение соглашения с РФ, регионами и, в отдельных случаях, с организациями с госучастием, на срок шесть, 15 или 20 лет. Соглашение позволяет зафиксировать на выбранный срок неизменность условий ведения бизнеса, в первую очередь регуляторных и налоговых. В случае нарушения договоренностей, государство обязуется возместить инвестору ущерб.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года, а инвесторы смогут заключить соглашение до 2030 года.