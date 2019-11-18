Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Греф: законопроект о защите и поощрении капиталовложений требует серьезной доработки

Глава Сбербанка считает, что из документа необходимо убрать положения, позволяющие расторгать договоренности с инвесторами в случае любого нарушения российского законодательства

АНОСИНО /Московская область/, 18 ноября. /ТАСС/. Правительственный законопроект о защите и поощрении капиталовложений требует серьезной доработки, так как многие его статьи прописаны нечетко. Об этом заявил на парламентских слушаниях по законопроекту глава Сбербанка Герман Греф.

"В чем у нас ключевые опасения? Первое, конечно, очень много усилий надо еще приложить к тому, чтобы править юридическую технику. Закон требует очень серьезной правки. К сожалению, целый ряд новелл, который вводится в этот законопроект, не очень четко описан, доселе неизвестен законодательству и вводит некие альтернативные определения, которые достаточно сложно будет дефинировать. В общем, каждая новая юридическая конфигурация занимает время, чтобы адаптироваться и прижиться в законодательстве. А здесь таких новелл достаточно много", - сказал Греф.

По словам Грефа, при работе над законопроектом необходимо четко обозначить, что нововведения смогут дать инвесторам. "Нужно сделать матрицу: что мы хотим дать инвесторам, чего они хотят, что мы можем дать, чего не можем <...> Я его [проект] дважды прочитал, у меня практически каждая статья помечена. По каждой статье есть вопросы. Он должен быть значительно более понятен, конечно", - отметил Греф.

Он также подчеркнул, что новый закон должен дать "вдохновение и уверенность инвесторам". "Надо сделать такой закон, который был бы всем законам закон. Чтобы инвесторы пришли - как российские, так и иностранные - и захотели оставить деньги. Были уверенны в том, чтобы хотя бы в период окупаемости инвестиционной их не тронут", - пояснил банкир.

В частности, по словам главы Сбербанка, из законопроекта необходимо убрать положения, позволяющие расторгать договоренности с инвесторами в случае любого нарушения российского законодательства. "Потому что невозможно в Российской Федерации реализовать ни один инвестиционный проект, не нарушав ни одну норму закона, обязательно ты что-то нарушишь", - добавил Греф.

О законопроекте

В начале ноября правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Документ направлен на создание условий, которые помогут привлечь в экономику РФ инвестиционные проекты на сумму не менее 30 трлн рублей.

Законопроект состоит из общего и индивидуального инвестиционного режима. Общий режим, в частности, предполагает заключение соглашения с РФ, регионами и, в отдельных случаях, с организациями с госучастием, на срок шесть, 15 или 20 лет. Соглашение позволяет зафиксировать на выбранный срок неизменность условий ведения бизнеса, в первую очередь регуляторных и налоговых. В случае нарушения договоренностей, государство обязуется возместить инвестору ущерб.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года, а инвесторы смогут заключить соглашение до 2030 года.

Теги
РоссияГреф, Герман Оскарович
Реклама на ТАСС
В Госдуме приветствуют создание Фонда общественных интересов "Яндекса"
Глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин отметил, что решения, выработанные на основе саморегулирования, органично дополняют действующие нормы законодательства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС