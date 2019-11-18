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Изменение структуры управления "Яндекса" не согласовывалось с Кремлем

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что деятельность компании находится в поле особого внимания властей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Изменение структуры управления "Яндекса" не согласовывалось с Кремлем, но деятельность компании находится в поле особого внимания государства. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ни о каком согласовании с Кремлем речи идти не может, это корпоративные дела, и здесь не требуется никаких согласований с Кремлем", - сказал Песков. В то же время, по его словам, в администрации президента со вниманием наблюдают за этими решениями компании, потому что она является системообразующей в своей отрасли и "чрезвычайно важной с точки зрения инновационного будущего и всего развития экономики России".

"Вызывает удовлетворение признание руководством "Яндекса" того, что компания уже достаточно большая, чтобы нести особую ответственность и понимать, что ее деятельность находится в поле особого внимания государства", - добавил пресс-секретарь российского президента.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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