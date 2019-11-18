"Трезвая Россия" выступила против снятия запретов на рекламу вина российского производства

МОСКВА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Кристина Марченко/. Запрет на рекламу алкогольной продукции в России должен распространяться на все виды алкоголя вне зависимости от страны производителя. Снятие запретов на рекламу вина из российского винограда только поспособствует продвижению алкоголя среди населения РФ, рассказал руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что группа депутатов от "Единой России" направила председателю комитета Госдумы по экономической политике Сергею Жигареву письмо с предложением снять все запреты на рекламу вина из российского винограда. Сейчас реклама алкогольных напитков запрещена, однако российское вино можно рекламировать в газетах и журналах, на ресторанных и пищевых выставках, а также на телевидении и радио в ночное время.

"Мы к этому относимся категорически отрицательно. Я считаю, что реклама алкогольной продукции [должна регулироваться] вне зависимости от страны производителя или названия производителя, бренда, вне зависимости от классификации этого алкоголя. Рекламируя одну алкогольную продукцию, мы, безусловно, расширяем формат доступности и продвижения алкоголя в массы, рекламируя отечественное вино, мы точно так же рекламируем иностранное виски, водку, коньяки. Это дополнительное внимание к алкоголю, что негативно скажется на отношении граждан к здоровому образу жизни", - сообщил Хамзаев ТАСС в понедельник.

Руководитель "Трезвой России" также отметил, что любая реклама алкогольной продукции в конечном итоге приводит к негативным последствиям. Данная инициатива не принесет положительных результатов, кроме "финансовой наживы для отдельной категории людей". "Я категорически выступаю против таких квазипатриотических идей, которые в первую очередь направлены на обогащение группы "алкогольных королей", которые зарабатывают гигантские деньги. Но при этом более гигантские потери несет общество и государство относительно социального бремени потребления алкоголя", - добавил Хамзаев.

Федеральный проект "Трезвая Россия" реализуется с 2012 года. Его цель - содействие диалогу между органами государственной власти, общественными и религиозными организациями в целях разработки комплексного подхода к решению проблемы наркомании и алкоголизма в РФ.