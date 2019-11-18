Госдума рассмотрит законопроект о защите капиталовложений 3 декабря

АНОСИНО /Московская область/, 18 ноября. /ТАСС/. Первое чтение правительственного законопроекта "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности" запланировано в Госдуме на 3 декабря. Об этом в понедельник в ходе парламентских слушаний в корпоративном университете Сбербанка сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Первое чтение законопроекта планируем провести 3 декабря. До этого времени попросим региональные законодательные собрания провести в регионах слушания", - сказал Володин.

Ко второму чтению, продолжил он, парламентарии снова проведут обсуждение с профильными ведомствами и бизнесом по доработке законопроекта."Мы можем, если постараться, даже в этом году завершить работу", - считает думский спикер.

Председатель нижней палаты выступил за отдельное рассмотрение вопроса об инвестициях в сельском хозяйстве. "Сельское хозяйство необходимо выделять по критериям, нормативам, потому что все-таки у нас страна и с разными природно-климатическими условиями, и с разной рентабельностью того же сельского хозяйства", - отметил Володин.

Спикер Госдумы также акцентировал внимание на важности регулирования инвестиционной сферы на уровне субъектов РФ. "Нам также было бы правильно посмотреть региональный раздел. Можно было бы модельное законодательство здесь использовать" - предложил он.