Автодилер "Рольф" будет продан одному покупателю

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Delance Limited, через которую семья основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова контролирует бизнес, планирует продать группу одному покупателю. Об этом ТАСС сообщил представитель компании.

"Принято решение о продаже всей группы одному покупателю. Сделка касается всех компаний группы - ООО "Рольф", ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт СПб". Группа не будет распродаваться по частям", - сказал представитель Delance Limited.

Ранее сообщалось, что Петров изучает возможность продажи 100% бизнеса.

В июне Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Петрова о незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей. Летом Петров покинул Россию.

Группа "Рольф" через кипрскую Delance Limited принадлежит Calmco Trustees Limited - трасту, действующему в интересах семьи Петрова.

"Рольф" - крупнейший автодилер в России, является дилером 22 автомобильных брендов, владеет 62 шоурумами. Компания основана в 1991 году Сергеем Петровым. В 2018 году выручка компании составила 229,7 млрд рублей, чистая прибыль 6,3 млрд рублей.