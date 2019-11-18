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Кабмин расширил перечень субсидируемых авиаперевозок пассажиров на Дальний Восток

Премьер-министр Дмитрий Медведев уточнил, что в рамках программы субсидирования перевозок на Дальний Восток существует 152 маршрута, с 2020 года их станет 176
Здание правительства РФ Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Здание правительства РФ
© Михаил Терещенко/ТАСС

ГОРКИ, 18 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении перечня субсидируемых маршрутов воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока и обратно на 2020 год. Об этом Медведев заявил на совещании с вице-премьерами.

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"Сейчас в рамках программы субсидирования перевозок на Дальний Восток существует 152 маршрута. Со следующего года их станет 176, что само по себе неплохо. Это означает, что транспортная доступность для дальневосточников будет выше", - подчеркнул Медведев.

Кроме того, по его словам, субсидия для авиаперевозчиков будет проиндексирована в среднем на 30%. "Это позволит поддержать цены на билеты для льготных категорий граждан на доступном уровне. Для таких пассажиров цена авиабилета останется на уровне прошлого года - 50% от стоимости коммерческого тарифа на место в экономклассе", - добавил премьер-министр.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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