Законопроект об IT-гигантах отзывают для доработки с учетом позиции кабмина

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия") в ближайшее время отзовет внесенным им ранее резонансный законопроект об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ для доработки. Об этом парламентарий сообщил в понедельник ТАСС.

"Я отзову его в ближайшее время, на этой неделе, - сказал Горелкин. - Буду работать над законопроектом в первую очередь с учетом рекомендаций правительства". "Это означает повышение доли возможного иностранного владения IT-гигантами, четкое формулирование критериев отнесения информационных ресурсов к значимым для информационной инфраструктуры РФ", - пояснил он. "В законопроекте появится еще несколько интересных опций, о которых я не хотел бы пока говорить", - отметил политик, не став также называть конкретные сроки перевнесения документа в Госдуму.