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Законопроект об IT-гигантах отзывают для доработки с учетом позиции кабмина

Решение не связано с изменениями в структуре корпоративного управления "Яндекса"
Здание Госдумы РФ Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Здание Госдумы РФ
© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия") в ближайшее время отзовет внесенным им ранее резонансный законопроект об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ для доработки. Об этом парламентарий сообщил в понедельник ТАСС.

"Я отзову его в ближайшее время, на этой неделе, - сказал Горелкин. - Буду работать над законопроектом в первую очередь с учетом рекомендаций правительства". "Это означает повышение доли возможного иностранного владения IT-гигантами, четкое формулирование критериев отнесения информационных ресурсов к значимым для информационной инфраструктуры РФ", - пояснил он. "В законопроекте появится еще несколько интересных опций, о которых я не хотел бы пока говорить", - отметил политик, не став также называть конкретные сроки перевнесения документа в Госдуму.

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Решение отозвать для доработки законопроект об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ никак не связано с изменениями в структуре корпоративного управления "Яндекса", добавил депутат.

"Это никак не связано с решением "Яндекса" изменить структуру корпоративного управления, для меня это была неожиданность", - сказал Горелкин, уточнив, что "планировал забрать законопроект на доработку еще на прошлой неделе". "Те отзывы, которые поступали в комитет [Госдумы], и предложения правительства требуют очень серьезной доработки текста", - пояснил он. "Поскольку нет срочности, я решил, что доработаю его и перевнесу", - добавил он.

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Россия
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