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В правительстве прокомментировали инициативу о сокращении времени продажи алкоголя

Пресс-секретарь премьер-министра заявил, что обращение в адрес правительства носит избыточный характер, поскольку каждый руководитель региона вправе самостоятельно принять решение о сокращении или продлении продажи алкоголя

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Обращение Общероссийского народного фронта (ОНФ) в правительство России относительно сокращения времени продажи алкоголя избыточно, вопрос регулируется регионами. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов, комментируя предложение ОНФ сократить интервал продажи алкоголя в стране до 22:00.

"Обращение в адрес правительства РФ носит избыточный характер, поскольку каждый руководитель региона вправе принять решение о сокращении или продлении продажи алкоголя, исходя из пожеланий граждан и социально-культурных традиций того или иного субъекта РФ. В некоторых регионах руководители давно это сделали", - сказал Осипов.

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Россия
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